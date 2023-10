In WarioWare: Move It! wird wieder voller Körpereinsatz gefordert

Am 3. November 2023 erscheint mit WarioWare: Move It! der nächste Ableger der beliebten Minispiel-Sammlung rund um Mario-Fiesling Wario für die Nintendo Switch. Erneut müsst ihr in über 200 nur wenige Sekunden langen Minispielen antreten und dabei vollen Körpereinsatz zeigen.

Die Joy-Con der Switch haltet ihr dabei in den Händen und imitiert Bewegungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das kann etwa eine Sumoringer-Pose sein oder das Schnabelpicken einer Ente. Ihr habt immer nur kurz Zeit, um die richtige Position einzunehmen, bevor schon das nächste Level ansteht.