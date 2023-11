In wenigen Tagen erfahren wir endlich, wie es mit Kiryu aus der Yakuza-Reihe weitergeht

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist eine Art Spin-Off der beliebten RPG-Serie, die Anfang 2024 mit Infinite Wealth fortgesetzt wird. Das Spiel erscheint am 9. November für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC und bringt den langjährigen Serienhelden Kazuma Kiryu zurück.

Der hatte sich nach dem Ende von Teil sechs eigentlich zur Ruhe gesetzt, wird aber erneut in die Unterwelt Japans hineingezogen. Auch in Like a Dragon: Infinite Wealth wird Kiryu als Hauptfigur auftreten und das Spin-Off soll als Verbindung zwischen den beiden Spielen dienen.

Die Story ist dementsprechend deutlich kürzer, als ihr es aus der Reihe gewohnt seid. Das Kampfsystem funktioniert wieder wie bei den alten Teilen und nicht rundentaktisch. Lustige Nebenaufträge und Minispiele sind ebenfalls wieder an Bord.