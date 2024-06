In Zelda: Echoes of Wisdom spielt ihr erstmals die Prinzessin

Und da haut Nintendo einfach mal ein neues "2D"- The Legend of Zelda raus – indem wir erstmals die Prinzessin selbst spielen können. Auch fantastisch: Zelda: Echoes of Wisdom erscheint bereits in wenigen Wochen und zwar am 26. September 2024.

Der große Twist, neben der Auszeit für Link: Mit ihrem Zauberstab kann Zelda Objekte in der Spielwelt duplizieren und sich so beispielsweise mit Betten eine Brücke bauen. Das verspricht allerhand coole Rätsel und genug Spielraum, um sich kreativ auszutoben.