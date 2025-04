Indie-Hogwarts: Neues RPG schickt Hexen und Zauberer auf die Magieschule und sieht wunderschön aus

Wir stellen euch hier im Video das kommende Rollenspiel Witchbrook vor. Das neue Projekt von Chucklefish schickt euch als junge Hexe oder Zauberer auf eine Magieschule, wo ihr allein oder im Koop mit bis zu vier Leuten euer Unwesen treiben könnt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wie in Hogwarts Legacy könnt ihr auch mit eurem Besen durch die Welt flitzen. Allerdings gibt es mehr Lifesim-Elemente in Witchbrook. Das heißt ihr lernt die verschiedenen NPCs der Stadt Mossport mit ihren eigenen Tagesabläufen mit der Zeit kennen, freundet euch an oder fangt sogar romantische Beziehungen an.

Während ihr die Welt erkundet oder für die nächste Prüfung lernt, schreitet die Zeit voran und eure Umgebung ändert sich je nach Jahreszeit. Außerdem müsst ihr fleißig am Unterricht teilnehmen und eure Hausaufgaben machen, denn nur so lernt ihr neue Zauber.

Witchbrook erscheint im Winter 2025 für Nintendo Switch, Xbox und PC.