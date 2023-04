Infinite Guitars mischt Rhythmusspiel mit Mechs und das sieht im Trailer ziemlich bunt aus

Infinte Guitars ist eine wilde Mischung aus Rhythmusspiel und RPG vom Entwicklerstudio Nikko Nikko, das am 30. März für die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erschienen ist. Der Titel spielt in einer alternativen Zukunft, in der eine Gruppe angehender Rockstars mit Gitarrensolos gegen Kampfmechs kämpft.

Ihr müsst im richtigen Rhythmus Angriffen ausweichen und wie in Guitar Hero suabere Riffs spielen. Neben dem rockigen Soundtrack kann auch der visuelle Stil mit gezeichneten Figuren und viel Farbe überzeugen.