Infinity Nikki kündigt Feuerwerk-Season an und bestätigt Releasetermin für Update 1.2

Infinity Nikki startet bald in die Feuerwerk-Season. Gleichzeitig mit dem großen Update 1.2 startet am 23. Januar das chinesische Neujahrsfest im Dress-Up-Adventure. Vollständige Patch Notes gibt es aktuell noch nicht, aber es gibt bereits Teaser und Spekulationen zu möglichen Inhalten des kommenden Updates. Schaut euch hier den aktuellen Trailer zu den kommenden Feierlichkeiten an. Infinity Nikki könnt ihr auf PS5, PC und Mobile spielen.