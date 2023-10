Inzone Buds - Sony stellt neue In-Ear-Gaming-Kopfhörer mit saftigem Preisschild vor

Sony hat mit den Inzone Buds ein neues kabelloses In-Ear-Headset mit Gaming-Fokus für PS5 und PC vorgestellt. Dieses erscheint am 31. Oktober und wird 179,99 Pfund kosten. Der Euro-Preis ist bisher noch nicht bekannt. Die Buds werden komplett in Schwarz und in Schwarz-Weiß angeboten.

Neben einer Akku-Laufzeit von bis zu 12 Stunden bietet das Headset außerdem aktives Noise-Cancelling, sodass ihr euch voll und ganz auf eure Spiele konzentrieren könnt. Für lange Sessions sollen die Buds außerdem bequem zu tragen sein. 360-Grad-Sound wird natürlich ebenfalls unterstützt.

Ein skurriles Feature ist, dass ihr mit einer App und Fotos eurer Ohren den Sound genau auf die Form eurer Löffel anpassen können sollt. Die Buds messen mithilfe von Test-Sounds außerdem euren Hörkanal und können die Verteilung der Geräusche dann noch genauer einstellen.