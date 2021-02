It Takes Two - Neuer Trailer zeigt euch die Koop-Action

22.02.2021 19:00 Uhr

Die A Way Out-Macher von Hazelight haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns einen genauen Einblick in ihr Koop-Action-Adventure It Takes Two gibt. Im Spiel kämpft ihr euch mit zwei Puppen im Splitscreen durch eine Vielzahl abwechslungsreicher Schauplätze, erlebt dabei immer neue Spielmechaniken, so zumindest die Aussage von Entwickler Josef Fares.



It Takes Two erscheint am 26. März für PS4/Xbox One, beide Next Gen-Konsolen und den PC. Über eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist derweil noch nichts bekannt.