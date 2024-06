Jetzt gibt's ein neues Star Wars-Spiel völlig kostenlos! (Lennards Abschied) - Neu- und Gratis-Games

Es ist Wochenende und das heißt, es ist Zeit für die Neu- und Gratis-Games. Wir stellen euch wieder alle wichtigen Titel vor, die diese Woche erschienen sind, das Coolste, was demnächst rauskommt und die Games, die ihr kostenlos spielen könnt!



00:00 - Begrüßung mit den Highlights der Woche

02:37 - Releases der Woche

13:07 - Gratis-Spiele

19:17 - Lennards letzte Sendung: Tschüss GameStar!



Zugleich ist diese Sendung aber auch mein Abschied bei GameStar! Nach fast zwei Jahren Video-Redaktion möchte ich jetzt nochmal andere Dinge ausprobieren. Wenn ich was Neues zu erzählen habe, schreibe ich das bestimmt auf X. Bis dahin will ich aber Danke sagen: Für all die lieben Kommentare und das gute Feedback von euch! An meine lieben Kolleg*innen mit denen ich hier von ernster Spielberichterstattung bis zu absurdum Quatsch alles machen durfte. Ich vermisse euch jetzt schon. Aber man sieht sich immer zwei Mal im Leben. Doch bis dahin: Liebe geht raus!