Es ist Freitag! Und das heißt wie jede Woche, es ist Zeit für die Neu- und Gratis-Games! Unser Format, in dem wir euch die coolsten neuen Spiele vorstellen, alles, was demnächst so Spannendes rauskommt und die Titel, die ihr am Wochenende für lau zocken und manchmal danach sogar für immer behalten dürft!



Wir sind gerade auf der Caggtus: Schaut zu!

Diesmal haben wir ein paar echte Hochkaräter dabei mit einem Gratis-Rollenspiel der ehemaligen Fallout: New Vegas-Entwickler von Obsidian und einem kostenlosen Wochenende für eines der besten Strategie-Spiele. Was spielt ihr diese Tage? Unser Team verbringt das Wochenende in Leipzig auf der Gaming-Messe Caggtus (siehe obene), aber Natascha, Jonas und Lennard halten die Stellung und zocken Multiplayer auf der Couch, den neuesten Trails-Teil oder coole Demos auf Steam. Habt 'n schönes Wochenende zusammen!