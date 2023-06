Jetzt im Game Pass: Neues 'Pixel-Diablo' lässt auch asiatische Monster scnhetzeln und Loot jagen

Diablo 4 beherrscht aktuell die Schlagzeilen. Wenn ihr auf der Suche nach einer guten Alternative mit einem unverbrauchten Setting seid, solltet ihr euch den Game Pass-Titel Ghostlore genauer anschauen. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Action-RPG, das allerdings im südostasiatischen Raum angesiedelt ist.

Ihr kämpft also nicht gegen Dämonen und Zombies, sondern gegen Wesen es der Mytholgie Indonesiens,Singapurs, Malaysias und Chinas. Diese Region ist in kaum einem Videospiel repräsentiert und bietet so einiges zu entdecken. In den Städten könnt ihr noch tiefer in die Kultur eintauchen.

Beim Gameplay gibt es viele Parallelen zu Diablo oder auch Path of Exile, aber auch ein paar interessante eigene Ideen. So beginnt ihr das Spiel etwa mit einer von sechs Klassen. Ab Level 15 könnt ihr dann aber eine zweite wählen und die Skills beider Klassen verbinden. Auf Level 30 kommt sogar eine dritte Klasse dazu. Weitere Mechaniken sorgen dafür, dass ihr hier viele Stunden an eurem perfekten Build arbeiten könnt.