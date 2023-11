Jujutsu Kaisen Cursed Clash - Auch Nanami und Mahito sind im Anime-Fighter spielbar

Die beliebte Anime-Serie Jujutsu Kaisen bekommt mit Cursed Clash am 2. Februar die erste Spielumsetzung für Konsolen spendiert. In den letzten Wochen wurden in regelmäßigen Abständen neue Kämpfer*innen vorgestellt, die ihr dann auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen und PC spielen könnt.

Mit dem neuesten Video wurden jetzt auch Kento Nanami, Mahito, Eso und Kechizu als spielbare Chraktere bestätigt. In Cursed Clash tretet ihr in actionreichen 2v2-Gefechten an und könnt dabei die besonderen Fähigkeiten eurer Lieblingsfiguren nutzen.

Das Spiel ist optisch nah an der Vorlage gehalten, die in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten Anime überhaupt gehört. Einen Teil der Story könnt ihr nachspielen, möglicherweise werden weitere Story-Abschnitte nach dem Release per DLC veröffentlicht.