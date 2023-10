Jujutsu Kaisen Cursed Clash - Das erste Spiel zum Anime hat einen Releasetermin

Jujutsu Kaisen ist einer der beliebtesten Anime der vergangenen Jahre. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis es auch ein Spiel zur Vorlage geben würde. Genau das befindet sich seit geraumer Zeit mit Jujutsu Kaisen Cursed Clash bei Byking Inc. in Arbeit. Jetzt gibt es auch einen offiziellen Releasetermin für das Prügelspiel.

Cursed Clash erscheint demnach am 2. Februar 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Es handelt sich dabei um ein 3D-Fighting-Game, in dem ihr actionreiche 2v2-Gefechte austragen könnt. Über 15 bekannte Charaktere aus der Vorlage sind spielbar.

Neben der Kampagne, in der ihr der Geschichte des Animes folgt und berühmte Szenen nachspielt, gibt es auch einen Multiplayer-Modus. Hier könnt ihr eure Kräfte online mit anderen Spieler*innen messen.