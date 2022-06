Jurassic World Evolution 2-DLC bringt aggressiven Pyroraptor ins Spiel

02.06.2022 18:30 Uhr

Jurassic World Evolution 2 wird wie schon der erste Teil um viele neue DLCs erweitert. So gibt es in der Erweiterung Dominion Biosyn den neuen Pyroraptor, den ihr erforschen könnt. Dieser ist ähnlich zum Velociraptor, aber deutlich agressiver. So müsst ihr viele von ihnen in ein Gehege zusammenleben lassen, da sie sonst sehr schnell ausbrechen und für Chaos sorgen.

Der DLC Dominion Biosyn mit vielen weiteren neuen Spezies, wie dem Therizinosaurus, Dimetrodon und mehr erscheint am 14. Juni.