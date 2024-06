Just Crow Things ist ein echtes Kackspiel - im positiven Sinne

In Just Crow Things (dt. Die Krähen sind los) schlüpft ihr in die Rolle einer Krähe, die in Sandbox-artigen Gebieten Aufträge erfüllen muss, um dadurch Rufpunkte zu bekommen, was dann ab einer bestimmten Menge neue Gebiete freischaltet.

Aufträge gibt es unter anderem von in der Spielwelt verteilten Tieren oder dem Sammeln von Gegenständen. Witzigste Funktion: Die Krähe kann jederzeit – sofern sie genug gefuttert hat – ihr Geschäft verrichten und somit im wahrsten Sinne des Wortes auf alles kacken, was dann teilweise auch für die Aufträge genutzt wird.



Generell wird das Spiel mit viel Charme und Humor präsentiert. Just Crow Things erscheint irgendwann 2024 für PlayStation, Xbox, Switch und PC.