Könnt ihr euch noch an Virtua Fighter erinnern? Eventuell nicht, schließlich ist der letzte Teil vor immerhin 19 Jahren erschienen. Eine ganz schön lange Zeit, die seitdem vor allem mit Re-Releases gefüllt wurde. Mit Virtua Fighter 6 soll es endlich mit der Hauptreihe weitergehen, wann ist aber noch nicht klar. Das auf der CES 2025 gezeigte Konzeptmaterial zeigt lediglich eine Design-Studie, die dem letztendlichen Spiel nahekommen soll.



Sie wurde aber bereits in der Dragon-Engine gerendert, die ihr vielleicht von der Yakuza-Reihe kennt. Sie liefert eine schicke Beleuchtung und wohl auch eine zerstörbare Umgebung, wie der Teaser-Trailer eindrucksvoll beweist, sobald Akira in die Kisten gedroschen wird. Wie nah das Video dann dem fertigen Spiel kommt, steht aber noch in den Sternen.