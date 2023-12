Katze war Schuld an Verschiebung von The Plucky Squire - ja, wirklich!

The Plucky Squire ist ein hübsches und außergewöhnliches Action-Adventure, das ursprünglich 2023 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen sollte. Der Release wurde jedoch auf 2024 und jetzt wissen wir auch warum: Eine Katze ist schuld!

Im Spiel geht es um ein lebendiges Märchenbuch, das von Held Tüpfel und seinen Freund*innen bewohnt wird. Bösewicht Grummweil hat es allerdings endgültig satt, immer nur der Böse zu sein und wirft Tüpfel kurzerhand aus dem Buch. Fortan muss der kleine Held einen Weg zurück suchen.Eine Besonderheit ist dabei, dass ihr zwischen 2D- und 3D-Welten wechseln könnt. So taucht ihr in Bilder an Wänden ein oder löst Rätsel auf kreative Art und Weise.