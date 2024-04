Kingdom Come: Deliverance 2 kommt! Und es wird riesig

Die Katze ist aus dem Sack: Hinter dem ominösen Teaser von Warhorse Studios verbirgt sich die Fortsetzung des Open World Mittelalter Action-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance. Der zweite Teil setzt Heinrichs Geschichte fort, der vom unbedarften Schmiedegesellen zu einem mittlerweile richtig harten Hund geworden ist. Allerdings hat er trotzdem bis jetzt weder das großartige Schwer seines Vaters wiedergefunden, noch Rache für den Tod seiner Eltern nehmen können.

Das ist - zumindest Heinrichs - Plan für Teil 2. Das böhmische Mittelalter hat aber ebenfalls mitzumischen und so gerät Heinrich mitten in die Ränkespiele der Aristokraten. Gut, dass die Spielwelt noch größer Geworden ist, um die ganzen Irrungen und Wirrungen in gewohnt realistischer Kulisse auszutragen. Wie groß genau die Welt wird und welche Neuerungen noch in Kingdom Come Deliverance 2 stecken, verrät euch unser Kollege Dimi. Der war nämlich bei Warhorse zu Besuch und hat mit den Devs über ihr neues Spiel gesprochen.