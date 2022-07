Kirby’s Dream Buffet lässt euch gegen eure Freunde Rennen bestreiten und Essen mampfen

12.07.2022 17:10 Uhr

Kirby’s Dream Buffet ist ein Multiplayer-Spiel für bis zu vier Personen, in dem Spieler*innen in typischer Fall Guys-Manier Hindernisparcours überwinden müssen und dabei möglich viel Essen in ihren Kirby hineinschaufeln, um so zu wachsen und die anderen Kontrahent*innen von der Strecke zu schmeißen.

Das Switch-Exklusive soll noch im Sommer 2022 erscheinen.