Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Gameplay-Overview zur Neuauflage des Wii-Hits

Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist die verbesserte Neuauflage des Wii-Spiels, das in Deutschland als Kirby's Adventure Wii erschienen ist. Die Deluxe-Version erscheint am 24. Februar exklusiv für Nintendo Switch und bietet neue Fähigkeiten, Minispiele und ein Bonuskapitel über den interdimensionalen Wanderer Magolor.



Alleine oder mit bis zu drei weiteren Spieler*innen könnt ihr die Hauptstory, Minispiele und Nebenkapitel genießen. Das Prinzip des Spiels bleibt dabei der altbewährten Kirby-Formel treu. Der rosa Knubbel kann Gegner und Gegenstände einsaugen und dadurch neue Fähigkeiten erlangen, mit denen ihr dann in den kreativen Levels vorankommt.