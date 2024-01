Koop-Chaos wie in Overcooked: In diesem Switch-Abenteuer müsst ihr ganze Häuser renovieren

Tools Up! ist ein chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr wie im beliebten Overcooked aus der Draufsicht unter Zeitdruck Aufgaben erledigen müsst. Dabei dreht sich alles um das Renovieren von Wohnungen und Häusern. Am 5. Januar ist jetzt eine Ultimate Edition für die Xbox-Konsolen, die Nintendo Switch und den PC erschienen.

Diese enthält alle bisher erschienenen DLCs sowie einen brandneuen PvP-Modus. Hier müsst ihr in einer bestimmten Zeit so viele Aufgaben wie möglich erledigen und gleichzeitig eure Widersacher daran hindern, noch mehr Aufgaben abzuschließen.