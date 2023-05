Kult-Shooter von 2011 kehrt in verbesserter Form zurück und sieht richtig gut aus

Der beliebte Mech-Shooter Hawken kehrt schon bald als Hawken Reborn zurück, setzt allerdings auf PvE-Action statt auf Multiplayer-Schlachten. Der Nachfolger startet schon am 17. Mai auf dem PC in den Early Access und bietet dann eine kleine Auswahl an Missionen und erste Teile der neuen Geschichte, die das Singleplayer-Spiel erzählen möchte.

Hawken sorgte nach seiner Vorstellung 2011 für einen Hype. Der Titel wollte actionreiche PvP-Matches mit riesigen Kampfrobotern bieten und sah absolut hervorragend aus. Das fertige Spiel konnte die hohen Erwartungen zwar nicht ganz erfüllen, dennoch dürfte der Titel vielen in positiver Erinnerung geblieben sein. 2018 wurden die Server geschlossen.

Die Ankündigung des neuen Ablegers dürfte auch Fans interessieren, die sehnlichst auf eine Fortsetzung von Titanfall 2 warten. Das bot nämlich ebenfalls eine spannende und richtig gut erzählte Geschichte mit Mechs, erreichte aber nie die Spielerzahlen, die EA sich erhofft hatte.