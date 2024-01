Kusan sieht aus wie Hotline Miami in einer südostasiatischen Sci-Fi-Stadt

Fasn klassischer Action-Filme sollten Kusan: City of Wolves unbedingt im Auge behalten. Ähnlich wie in Hotline Miami kämpft ihr euch hier durch die Unterwelt.

Statt in die Westküstenmetropole in den 80er Jahren verschlägt es euch dabei aber in eine futuristische Großstadt, die irgendwo in Südkorea angesiedelt ist. Die Einwohner*innen sind dabei allerdings allesamt anthropomorphische Tiere. Ihr spielt einen Veteranen mit einem Roboterarm.

Aus der Top-Down-Perspektive gilt es, feindliche Verstecke zu säubern und ein entführtes Mädchen aus den Händen ihrer Peiniger zu befreien. Ein Release-Datum für Kusan gibt es bisher noch nicht.