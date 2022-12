Die Stardew Valley-Alternative Kynseed hat mit dem neuen Trailer ein Datum für den vollen Release erhalten. Nach der Early Access-Phase erscheint das Spiel nun am 6. Dezember auf Steam. Auf den ersten Blick ähnelt das Spiel mit seiner Pixelgrafik dem Farm-Hit von ConceredApe stark, aber Kynseed bringt viele neue Ideen mit: So ist unsere Hauptfigur sterblich und muss irgendwann das Zepter an die nächste Generation abgeben, mit der wir dann weiterspielen können. Auch Berufe können wir hier selbst wählen. So werden wir beispielsweise Apotheker*in oder Schmied*in.