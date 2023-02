Layers of Fear - Horror-Collection verrät den Release-Monat in neuem Trailer

Layers of Fear ist gleichzeitig Remake und Collection der beiden Horrorspiele Layers of Fear und Layers of Fear 2. Das Spiel wird in der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Mit einem neuen Trailer hat Entwickler Bloober Team jetzt bekannt gegeben, dass der Release im Juni erfolgen soll.

Ein genaueres Datum wird dann zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Für den neuen Titel werden die beiden Vorgänger komplett überarbeitet. Darüber hinaus gibt es auch neue Inhalte und Handlungen. Erneut geht es dabei um Künstler, die sich in ihrer Leidenschaft verlieren.