LEAP ist ein Multiplayer-Shooter mit Sci-Fi-Setting und hat jetzt einen Releasetermin

LEAP ist ein Multiplayer-Shooter von Blue Isle Studios, der auf ein Sci-Fi-Setting setzt und am 1. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint. In großen Matches treten bis zu 40 Spieler*innen gegeneinander an. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive und es gibt zwei Fraktionen, für die ihr kämpfen könnt. Neben menschlichen Spieler*innen gibt es auch Roboter und andere KI-Einheiten.