Legendäre Rennspielreihe kehrt nach über 20 Jahren zurück

Habt ihr 1995 bereits am PC gespielt? Steht ihr auf brachiale Rennspiele? Wenn ja, dürfte euch der Name Bleifuss ein Begriff sein. Der Oldie erschien vor knapp 30 Jahren für den heimischen Rechner und heimste damals hervorragende Wertungen ein. Vor allem die fetzigen Rennen begeisterten nachhaltig.

Jetzt kehrt Bleifuss zurück. Na ja, »jetzt« ist etwas übertrieben. Genauer gesagt müsst ihr euch noch bis 2026 gedulden, ehe die Neuauflage auch heutige Rennspiel-Fans für sich gewinnen will. Der obige Trailer vermittelt euch aber schon einmal einen guten Eindruck, was euch erwartet: Action, Action und noch mehr Action!

Vertont wird das ganze übrigens von Videospiel-Koryphäe Troy Baker, den ihr aus zahlreichen anderen Titeln wie The Last of Us oder jüngst Indiana Jones und der Große Kreis kennt.