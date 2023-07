Legendäres Jump'n'Run aus den 90ern bekommt noch in diesem Jahr einen Nachfolger

Flashback: The Quest for Identity gilt als eines der besten Spiele der 90er. Jetzt bekommt der Plattformer einen Nachfolger auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen und PC. In Flashback 2 schlüpft ihr einmal mehr in die Rolle von GBI-Agent Conrad B. Hart, der in einem futuristischen Dschungel auf dem Titan ums Überleben kämpft.

Das Original wusste mit einer für das Jahr 1992 beeindruckenden Grafik und einer Vielzahl von flüssigen Animationen zu begeistern. Der Nachfolger setzt auf ähnliche Stärken und spielt sich erneut als Mix aus Jump'n'Run und Action-Passagen. Ihr müsst euch feindlichen Einheiten in Schießereien stellen, Basen infiltrieren und kleine Rätsel lösen.

Der Titel soll im November erscheinen, ein genaues Releasedatum gibt es bisher noch nicht.