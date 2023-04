LEGO kündigt neue Sonic-Sets mit witzigem Trailer an

Mit einem witzigen neuen Trailer hat LEGO neue Sets mit Segas Sonic the Hedgehog angekündigt. Neben dem blauen Igel ist auch Kumpel Tails mit dabei. Seit einiger Zeit gibt es die Green Hill Zone schon als Set, jetzt kommen vier weitere hinzu. Neben Tails Flugzeug und Amys Tierrettungsinsel gibt es so auch ein neues Jump 'n' Run-Level, durch das Sonic mithilfe einer Vorrichtung sogar hindurchrasen kann. Die neuen Sets sollen am ersten August erscheinen.