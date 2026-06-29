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LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab

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LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab

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Sebastian Zeitz
29.06.2026 | 18:10 Uhr

Auf einem Event hat uns LEGO die neue Smart Brick-Welle mitsamt den ersten Spielsets zu Pokémon gezeigt. Hier ist ein Ausschnitt aus der Demo in der uns vorgestellt und erklärt wird, wie die Kämpfe zwischen den Klotz-Monstern ablaufen werden.
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