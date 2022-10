LEGO Star Wars The Skywalker Saga: Trailer zur Galactic Edition mit etlichen neuen Figuren

Am 1. November 2022 erscheint die Galactic Edition zu Lego Star Wars: The Skywalker Saga, die etliche neue spielbare Charaktere für das galaktische Klötzchen-Abenteuer im Gepäck hat.

Die Galactic Edition umfasst die bisher veröffentlichten Charakterpakete fürs Spiel, fügt aber auch sechs neue Charakterpakete mit insgesamt 30 neuen Figuren hinzu. Insgesamt stecken 13 Charakterpakete in der Galactic Edition. Die sechs neuen Charakterpakete sind allerdings nicht gleich allesamt am 1. November verfügbar, sondern erscheinen gestaffelt, bis das Gesamtpaket am 29. November steht.