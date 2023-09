Lempo ist ein von der finnischen Mythologie inspiriertes Psycho-Horrorspiel

Das Horrorspiel Lempo ist am 7. September für PS5 und PC erschienen und erzählt eine gruselige, von der finnischen Mythologie inspirierte Geschichte. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Paul, der sich nach einem langen Arbeitstag im Wald verirrt und sich plötzlich in einer grauenhaften Fantasiewelt wiederfindet.

Nur mit einem Feuerzeug, einer Taschenlampe und einem Kompass ausgestattet müsst ihr diesen mysteriösen Ort erkunden und kleine Rätsel lösen. Auf eurem Weg trefft ihr auf verlorene Seelen, die euch den Weg aus dem Wald weisen - oder euch noch tiefer hineinlocken.