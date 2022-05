Let's Get Fit bringt euch auf der Nintendo Switch ordentlich ins Schwitzen

19.05.2022 08:30 Uhr

Bei Let's Get Fit steht das Workout-Programm klar im Vordergrund. Eure Bewegungen werden bei Joy-Con erkannt, die ihr um euren Körper mit Sportgurte schnallt. Dann stellt ihr euch ein individuelles Programm zusammen bei dem ihr bestimmt, welche Körperteile ihr in welcher Intensivität trainieren wollt. Digitale Trainer und Einblendungen zeigen euch dabei, wie ihr die Bewegungen und in welcher Anzahl ihr diese ausführen müsst.