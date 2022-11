Level Zero ist ein kommendes asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel, das auf den ersten Blick stark an Alien: Isolation erinnert, aber in Sachen Konzept eher Dead by Daylight ähnelt - auch wenn es hier 4v2 heißt. Vier Spieler*innen tun sich als Forscherteam zusammen und müssen auf einem fremden Planeten die Kontrollsysteme reparieren, um zu entkommen. Zwei weitere Spielende dürfen in die Haut von fiesen Aliens schlüpfen und Jagd auf die Menschen machen.

Der Trailer gibt uns einen guten Eindruck von der umheimlichen und düsteren Atmosphäre des Spiels. Der Titel soll 2023 für Steam und nicht näher genannte Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen.