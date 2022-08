Lies of P ist ein Action-RPG, das stark an Blooborne erinnert, aber eine interessante ganz eigene Idee für Welt und Story mitbringt. Die Geschichte ist inspiriert von Pinocchio, wird aber in eine Steampunkwelt versetzt. Während der Opening Night Live zeigte sich das Spiel in einem neuen Trailer, der uns sowohl einen kleinen Einblick in die Story gewährt und Charaktere zeigt, aber auch mehr Gameplay-Futter liefert.

Lies of P erscheint 2023 für PC, PS5, Xbox Series X/S.