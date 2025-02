Lies of P Overture: Unser Video verrät euch in 50 Sekunden, was ihr zum DLC wissen müsst

Auf der State of Play im Februar 2025 wurde unter anderem Lies of P Overture angekündigt, ein DLC zum 2023 erschienenen Action-Rollenspiel Lies of P von Entwickler Neowiz.



Wir haben für euch alle relevanten Infos zu Overture in ein 50-sekündiges Video gequetscht. So erfahrt ihr alles Wissenswerte in kurzer Zeit. Der Release von Lies of P Overture ist für den Sommer 2025 geplant.