Lies of P - Vorschau-Video zum Pinocchio-Soulslike

Schon der erste Ankündigungs-Trailer zu Lies of P sah 2021 mit seinem düsteren Setting und der spannenden Interpretation von Pinocchio sehr spannend aus. Aber jetzt konnten wir das Soulslike auf der gamescom 2022 auch endlich selbst spielen und damit wurde das Spiel vom südkoreanischen Publisher und Entwickler Neowiz zu einem unserer Favoriten für 2023.

Lies of P sieht nämlich nicht nur sehr gut aus, es spielt sich auch angenehm wuchtig und nutzt sein Setting für interessante Gameplay-Option. Warum uns Lies of P bislang so gut gefällt und was das Spiel zu bieten hat, fassen wir im Vorschau-Video zusammen.