Lies of P – Zur Release-Feier gibt es einen coolen neuen Story-Trailer

Das Action-RPG Lies of P ist am 19. September für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC erschienen und feiert den Launch mit einem frischen Trailer. Darin geht es vor allem um die Story des düsteren Soulslikes, in dem ihr als Holzpuppe Pinocchio eine albtraumhafte Welt bereist.

In der Steampunk-Metropoloe Krat treiben nämlich allerlei vom mysteriösen Puppenwahn befallene Arbeitsroboter ihr Unwesen. Noch dazu fordert die Versteinerungskrankheit auch unter den menschlichen Bewohner*innen ihre Opfer. Wer dahintersteckt und was das alles mit euch zu tun habt, gilt es herauszufinden.

Die Levels sind dabei klassisch linear, bieten aber auch Abkürzungen und Geheimnisse, so wie es sich für ein Soulslike eben gehört. Der Schwierigkeitsgrad ist speziell bei den vielen Bossgegnern ziemlich hoch und selbst Genre-Veteranen dürften ihre Probleme damit haben.