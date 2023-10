Life by You stellt richtig guten Baumodus vor und macht Sims 4 Konkurrenz

Mit Life By You arbeitet Paradox Tectonic aktuell an einer echten Alternative zur Die Sims-Reihe. Das Spiel soll am 5. März für den PC erscheinen. In regelmäßigen Videos erklären die Entwickler*innen Features oder zeigen, wie weit der Titel in bestimmten Bereichen schon ist.

In einer aktuellen Ausgabe dreht sich alles um den Bau-Editor des Spiels, der tatsächlich dem aus Die Sims 4 Konkurrenz machen könnte. Die Möglichkeiten scheinen nämlich nahezu unbegrenzt, jedes kleine Detail kann angepasst und verändert werden, sodass am Ende eure Traumhäuser entstehen sollen.

Life By You soll sich vom offensichtlichen Vorbild vor allem durch eine insgesamt erwachsenere Ausrichtung unterscheiden. So gibt es etwa auch Nacktheit im Spiel und die Bewohner*innen sprechen in verständlicher Sprache miteinander.