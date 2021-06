Life is Strange: Trailer zur Remastered Collection zeigt grafische Verbesserungen

13.06.2021 22:11 Uhr

Die Remastered Collection umfasst die Remaster von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. In den beiden Adventures erleben wir die Geschichten von Max und Chloe in einem aufpoliertem Gewand. Der E3-Trailer aus der E3 Show von Microsoft zeigt, wie die Grafik für Charaktere und Umgebungen überarbeitet aussehen.

Die Life is Strange Remastered Collection erscheint am 30. September 2021 für PS4, Xbox One, Google Stadia und PC.