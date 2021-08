Life is Strange: True Colors - die ersten 15 Minuten des Spiels

23.08.2021 18:00 Uhr

In Life is Strange: True Colors schlüpfen wir in die Rolle von Alex Chen, die zu ihrem Bruder in das malerische Haven Springs zieht, um ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Denn Alex besitzt einen Fluch: die Fähigkeit, die Gefühle anderer Menschen aufzunehmen und zu manipulieren. Alex will davon aber eigentlich gar nichts wissen, sondern nur ein normales Leben führen. Der Frieden in Haven Springs hält jedoch nicht lange an und schon bald zwingen die Ereignisse Alex dazu, sich ihren Fähigkeiten zu stellen.