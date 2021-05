Life is Strange: True Colors stellt die deutschen Synchronsprecher vor

05.05.2021 18:03 Uhr

Um in Life is Strange: True Colors als Alex Chen die Wahrheit hinter den Tod unseres Bruders aufzudecken, können wir auf ihre übernatürlichen Fähigkeiten zurückgreifen. Dabei müssen wir uns nicht nur mit deutschen Untertiteln zufrieden geben, sondern können auch erstmals auf eine deutsche Sprachausgabe zurückgreifen. In einem Video stellen Square Enix und Entwickler Deck Nine Games die Sprecher und Sprecherinnen vor.

Das Adventure in der Kleinstadt Haven Springs startet am 10. September 2021 auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia und PC.