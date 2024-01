Like a Dragon: Infinite Wealth - Das sind die ersten Minuten des neuen RPG-Hits

Mit Like a Dragon: Inifinite Wealth erscheint am 26. Januar der achte Teil der beliebten Yakuza-Serie. Wir konnten das RPG schon testen und sind begeistert.

Ein neues Video zeigt jetzt die ersten Minuten des Spiels, in denen Held Ichiban Kasuga zu sehen, den es in Infinite Wealth erstmals nach Hawaii verschlägt. Im Trailer werden zudem wichtige Entwickler*innen vorgestellt.



Wie im Vorgänger wird dabei ein rundenbasiertes Kampfsystem mit einer Party aus bis zu vier Figuren geboten. Das neue Like a Dragon erscheint für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC.