Like a Dragon: Ishin! - Auch im Samurai-Yakuza gibt es wieder abgedrehte Minispiele

Like a Dragon: Ishin! ist die Neuauflage des 2014 in Japan erschienenen "Yakuza: Ishin" und erscheint am 21. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Das Spiel verfrachtet die beliebte Reihe in die Zeit der Samurai und erzählt wieder eine ernste Geschichte über Macht und Verrat.

Yakuza wäre aber nicht Yakuza, wenn es nicht auch jede Menge lustige Nebenbeschäftigungen gäbe und Like a Dragon: Ishin! gibt sich hier keine Blöße. Im Trailer seht ihr eine ganze Reihe Minispiele wie Angeln, Karaoke, Poker oder Hühner-Rennen, mit denen ihr euch die Zeit im feudalen Japan vertreiben könnt.