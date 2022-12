Like a Dragon: Ishin! - Neuer Trailer zeigt blutige Kämpfe mit Katana und Revolver

Mit Like a Dragon: Ishin! kommt das Samurai-Spin-Off der Yakuza-Reihe am 23. Februar als Remake endlich auch zu uns. Ursprünglich wurde das Spiel nur in Japan veröffentlicht, jetzt folgt eine verbesserte Version für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Der Titel verfrachtet den RPG-Fighting-Mix der beliebten Reihe in das Japan der Samurai-Zeit. Uns erwartet eine ernste Geschichte voller Wendungen, aber auch jede Menge abgedrehte Nebenbeschäftigungen. Der neue Trailer gibt einen Einblick in die Kämpfe, in denen wir neben dem Katana auch Schusswaffen nutzen können.