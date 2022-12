Like A Dragon: Ishin! ist das Remake zum abgedrehten Yakuza-Spin-Off "Yakuza: Ishin". Das Spiel erschien in Japan 2014 und nimmt uns mit nach Kyo im 19. Jahrhundert. Bei der Stadt handelt es sich um eine fiktive Version von Kyoto. Der neue Trailer fokussiert sich auf die Kampfstile, die ihr in den gewohnt actionreichen bis humorvoll überzogenen Auseinandersetzungen nutzen könnt. Zur Verfügung stehen euch die Stile Swordsman, Gunman, Wild Dancer und Brawler. Ihr könnt in den Gefechten übrigens nicht nur auf eure Fäuste zurückgreifen, sondern auch auf Schwerter oder historische Feuerwaffen.

Die Neuauflage erscheint am 21. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.