16.06.2022 16:50 Uhr

Bei der Wholesome Direct wurde der Indie-Titel Little Bear Chef vorgestellt. In diesem Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines Bären. Das heißt: Eigentlich ist es eine Honigflasche in Form eines Bären - und dieser Protagonist kocht leckere Gerichte.

Der Titel soll 2023 für PC und Konsolen erscheinen.