Little Friends: Puppy Island bringt noch dieses Jahr das Nintendogs-Gameplay zurück

Little Friends: Puppy Island ist ein neues Spiel von Fireshine Games, das im Sommer für Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Der erste Trailer erinnert dabei stark an die Nintendogs-Spiele. Ihr könnt also kleine Welpen adoptieren und müsst euch dann um sie kümmern.

Es gibt eine Vielzahl von Kostümen und Aktivitäten. So könnt ihr mit euren Hunden spazieren gehen und mit ihnen spielen, sie waschen und füttern und nach vergrabenenen Schätzen suchen. Das ganze wird wie gehabt aus der Ego-Perspektive gesteuert.