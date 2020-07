Little Hope: Trailer verrät das Release-Datum der Horror-Hoffnung

08.07.2020 18:26 Uhr

Nach Man of Medan schickt Entwickler Supergiant Games Horror-Fans in eine mysteriöse Stadt voller Gefahren.

In Little Hope stranden vier Teenager und ihr Lehrer in dem gleichnamigen Städtchen und müssen wegen einem mysteriösen Nebel nach einem Ausweg suchen. Dabei kann der Ausgang der Geschichte beeinflusst und so bestimmt werden, wer überlebt und wer stirbt.

Wie der Trailer verrät, erscheint Little Hope am 30. Oktober für PS4, Xbox One und PC.