Lords of the Fallen - Knapp 17 Minuten neues Gameplay aus dem hübschesten Soulslike 2023

Mit Lords of the Fallen erwartet Fans gepflegter Soulslike-Action am 13. Oktober noch ein potenzielles Highlight auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Action-RPG, das von CI Games entwickelt wird, setzt voll auf die Power der Unreal Engine 5 und kann sich grafisch absolut sehen lassen.

Auch das düstere Artdesign weiß zu gefallen und erinnert nicht zuletzt an die Dark Souls-Reihe von FromSoftware. Die Entwickler*innen haben jetzt ein neues Video veröffentlicht, in dem ihr knapp 17 Minuten ungeschnittenes Gameplay aus dem Spiel sehen könnt.

Es werden große und kleine Gegner gezeigt, außerdem gibt es verschiedene Umgebungen zu bestaunen. Die Spielwelt von Lords of the Fallen ist in zwei Dimensionen aufgeteilt: die der Lebenden und die der Toten. Je nachdem, in welcher Dimension ihr euch bewegt, erwarten euch andere Herausforderungen.